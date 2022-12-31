Декабрь, 31 в 21:00

Журналисты британской газеты Financial Times сделали свои прогнозы на 2023 год.

В них, в частности, речь идет о ходе войны в Украине, энергетическом кризисе в Евросоюзе и выборах в США.

Прогноз по войне в Украине

По мнению журналистов, полномасштабная война в Украине может продолжаться в течение 2023 года, а прекращения огня ожидать не стоит.

Сейчас смотрят

– Условия устойчивого прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни РФ, ни Украину, — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться на прекращение огня, уступив территории, захваченные российскими войсками после полномасштабного вторжения 24 февраля, в дополнение к уже оккупированным Крыму и части Донбасса.

– Для возвращения этой территории понадобится вооружение, которое Запад, похоже, не желает поставлять. Россия пытается перегруппироваться и готовит свой народ к продолжительной войне. Наиболее вероятен продолжающийся конфликт, — пишет издание.

Блэкауты в Европе

Издание предполагает, что до апреля 2023 года Европе могут грозить масштабные отключения электроэнергии (блэкауты), если погода будет холодной.

– Хотя газовые хранилища сейчас почти заполнены, наполнить их весной будет непросто. В 2022 году потоки российского газа почти не менялись до июня, в 2023 они будут близки к нулю. Сжиженному природному газу будет тяжело покрывать дефицит, – объясняют журналисты.

Глобальное потепление

В материале отмечается, что глобальное потепление вряд ли достигнет порога в 1,5 градуса по Цельсию в следующем году, однако это может произойти в 2024 году.

По оценкам издания, наша планета уже прогрелась на 1,1 градуса, по сравнению со средней температурой в 2011—2020 годах.

Выдвижение Байдена на второй срок

Журналисты считают, что президент США Джо Байден в следующем году будет официально баллотироваться на второй президентский срок.

Американскому лидеру исполнится 81 год на момент выборов-2024 и 82 года, когда состоится инаугурация в 2025 году.

Издание называет Байдена “лучшим шансом для демократов удержаться в Белом доме”.

Возможно ли нападение Китая на Тайвань

По оценке FT, в следующем году Китай не будет нападать и не будет блокировать Тайвань.

– Си Цзиньпин может однажды принять решение о нападении на Тайвань или его блокаде, но, вероятно, не в 2023 году. Вторжение было бы колоссальной авантюрой. Если что-нибудь пойдет не так, Си может начать войну с США, потерять власть и навсегда подорвать перспективы Китая, — отмечается в материале.

Блокаду Тайваня журналисты считают все же более вероятным сценарием, но и он может создать для Пекина огромные риски.

Следующей кризисной точкой издание называет президентские выборы на Тайване в 2024 году.

Среди других прогнозов Financial Times есть такие: