Война в Украине будет продолжаться, а Европе грозят блэкауты – прогнозы FT на 2023 год
Журналисты британской газеты Financial Times сделали свои прогнозы на 2023 год.
В них, в частности, речь идет о ходе войны в Украине, энергетическом кризисе в Евросоюзе и выборах в США.
Прогноз по войне в Украине
По мнению журналистов, полномасштабная война в Украине может продолжаться в течение 2023 года, а прекращения огня ожидать не стоит.
– Условия устойчивого прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни РФ, ни Украину, — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться на прекращение огня, уступив территории, захваченные российскими войсками после полномасштабного вторжения 24 февраля, в дополнение к уже оккупированным Крыму и части Донбасса.
– Для возвращения этой территории понадобится вооружение, которое Запад, похоже, не желает поставлять. Россия пытается перегруппироваться и готовит свой народ к продолжительной войне. Наиболее вероятен продолжающийся конфликт, — пишет издание.
Блэкауты в Европе
Издание предполагает, что до апреля 2023 года Европе могут грозить масштабные отключения электроэнергии (блэкауты), если погода будет холодной.
– Хотя газовые хранилища сейчас почти заполнены, наполнить их весной будет непросто. В 2022 году потоки российского газа почти не менялись до июня, в 2023 они будут близки к нулю. Сжиженному природному газу будет тяжело покрывать дефицит, – объясняют журналисты.
Глобальное потепление
В материале отмечается, что глобальное потепление вряд ли достигнет порога в 1,5 градуса по Цельсию в следующем году, однако это может произойти в 2024 году.
По оценкам издания, наша планета уже прогрелась на 1,1 градуса, по сравнению со средней температурой в 2011—2020 годах.
Выдвижение Байдена на второй срок
Журналисты считают, что президент США Джо Байден в следующем году будет официально баллотироваться на второй президентский срок.
Американскому лидеру исполнится 81 год на момент выборов-2024 и 82 года, когда состоится инаугурация в 2025 году.
Издание называет Байдена “лучшим шансом для демократов удержаться в Белом доме”.
Возможно ли нападение Китая на Тайвань
По оценке FT, в следующем году Китай не будет нападать и не будет блокировать Тайвань.
– Си Цзиньпин может однажды принять решение о нападении на Тайвань или его блокаде, но, вероятно, не в 2023 году. Вторжение было бы колоссальной авантюрой. Если что-нибудь пойдет не так, Си может начать войну с США, потерять власть и навсегда подорвать перспективы Китая, — отмечается в материале.
Блокаду Тайваня журналисты считают все же более вероятным сценарием, но и он может создать для Пекина огромные риски.
Следующей кризисной точкой издание называет президентские выборы на Тайване в 2024 году.
Среди других прогнозов Financial Times есть такие:
- Федеральная резервная система США (т.е. центральная банковская система страны) не будет снижать процентные ставки. К концу следующего года они могут вырасти более чем на 5%.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, вероятно, сохранит свой пост до конца 2023 года. Как отмечает FT, Сунак является “более устойчивым”, чем его предшественники в должности главы британского правительства – Борис Джонсон и Лиз Трасс.
- Европейский центральный банк не будет поддерживать рынки облигаций Италии и других государств-членов Евросоюза.
- Бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения. Для этого существует, по крайней мере, четыре повода: попытка Трампа отменить президентские выборы 2020 года; хранение им секретных документов в имении Мар-а-Лаго; давление на официальных лиц штата Джорджия на выборах; “мошенническое управление”.
- Китай может добиться роста экономики более чем на 5% в 2023 году.
- Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, вероятно, сохранит свой пост во время выборов летом 2023 года.
- Массовые антиправительственные протесты в Иране, вероятно, продолжатся.
- Ряд страны Африки ожидает дефолт.
- Социальная сеть Twitter сохранит свою аудиторию, несмотря на проблемы после ее приобретения бизнесменом Илоном Маском. Из-за политики Маска на Twitter могут наложить большие штрафы.
- В 2023 году может потерпеть крах по меньшей мере еще один крупный криптовалютный бизнес.