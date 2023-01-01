Декабрь, 31 в 23:09

Посольство Японии в Украине выразило глубокое возмущение из-за очередной массированной ракетной атаки России по гражданскому населению и ранением японского журналиста в Киеве.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

— Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста, — написали в посольстве.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что вследствие российской атаки пострадал журналист из Японии Ватару Секита, находившийся в Печерском районе столицы. Известно, что журналист был госпитализирован медицинскими сотрудниками.

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Напомним, 31 декабря Россия во время очередного массированного ракетного удара выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет. Украинским защитникам удалось сбить 12 ракет врага: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и одну Хмельницкой областей.

В целом, под вражеские удары 31 декабря попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.

Фото: Freedom