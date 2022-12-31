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Факты / Україна

Есть раненый: россияне попали ракетой типа С-300 в здание полиции Лимана

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл відділку поліції Лиману

Российские войска прицельно ударили по отделению полиции в городе Лиман Донецкой области.

Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Есть раненый: россияне попали ракетой типа С-300 в здание полиции Лимана / 3 фотографии

Об этом 31 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Из-за прицельной атаки ракетой типа С-300 один полицейский ранен, – сообщает заместитель председателя ОП.

По его словам, во время вражеской атаки было повреждено здание.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко

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