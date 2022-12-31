Декабрь, 31 в 12:53

Российские войска прицельно ударили по отделению полиции в городе Лиман Донецкой области.

Есть раненый: россияне попали ракетой типа С-300 в здание полиции Лимана / 3 фотографии

Об этом 31 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Из-за прицельной атаки ракетой типа С-300 один полицейский ранен, – сообщает заместитель председателя ОП.

По его словам, во время вражеской атаки было повреждено здание.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко