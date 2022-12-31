Есть раненый: россияне попали ракетой типа С-300 в здание полиции Лимана
Российские войска прицельно ударили по отделению полиции в городе Лиман Донецкой области.
Есть раненый: россияне попали ракетой типа С-300 в здание полиции Лимана / 3 фотографии
Об этом 31 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
– Из-за прицельной атаки ракетой типа С-300 один полицейский ранен, – сообщает заместитель председателя ОП.
По его словам, во время вражеской атаки было повреждено здание.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
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Источник: Кирилл Тимошенко
Фото: Кирилл Тимошенко