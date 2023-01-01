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Факты / Україна

За 2 часа до Нового года: Россия запустила на Запорожье дроны-камикадзе

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Россияне нанесли удары по Запорожскому району Запорожской области за считанные часы до Нового года.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

Местные СМИ также сообщают о работе украинской противовоздушной обороны в области.

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По данным Запорожье.Инфо, удалось уничтожить по меньшей мере один дрон, запущенный Россией.

Пока ни глава горсовета, ни глава Запорожской ОГА не комментировали информацию о взрывах в области.

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