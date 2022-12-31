Декабрь, 31 в 19:05

Российские оккупанты усилили полицейский режим на временно захваченных территориях Украины перед новогодними праздниками.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

– Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории, – отмечается в сообщении.

Так, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года рашисты закрыли на выезд город Геническ (Херсонская область). Кроме того, они запретили выезд жителям окрестных сел.

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В Генеральном штабе также сообщили, что для обустройства инженерных ограждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ.

Агрессор не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Кроме того, путинские солдаты пытаются улучшить тактические позиции на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Как уточнили в Генеральном штабе, сегодня авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российских войск, а также один удар по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники РФ и пункт управления рашистов.

В то же время российские войска в период с 12:40 до 14:30 нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины.

– По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ (информация уточняется), — подчеркивается в сообщении.

В Генштабе подтвердили, что наши силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. В Киевской области также сбит вражеский беспилотник Орлан-10, который осуществлял воздушную разведку, пытаясь выявить позиции ПВО.

– Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги даже по праздникам, — предупредили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты сегодня совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удар попала инфраструктура населенных пунктов Донецкой и Херсонской областей.

С начала суток войска РФ открывали огонь из танков, артиллерии и минометов по населенным пунктам Украины на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.