Январь, 01 в 2:57

В результате ночной атаки на Киев в новогоднюю ночь сбито более 20 воздушных объектов, запущенных Россией.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) в ночь на 1 января.

Как сообщили в администрации, по предварительной информации над столицей было сбито около 20 воздушных целей.

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Впоследствии в КГВА сообщили, что уничтожено 23 воздушные цели.

В то же время в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.

В результате российской атаки пока пострадавших нет, говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные о вражеской атаке уточняются.

В КГВА призвали находиться в укрытиях, поскольку воздушная тревога все еще продолжается.

Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что оккупанты начали атаку дронами по территории области. Новые взрывы прозвучали также и в украинской столице.

Фото: КМВА