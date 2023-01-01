Атака РФ на Киев в новогоднюю ночь: ПВО уничтожило 23 воздушные цели
В результате ночной атаки на Киев в новогоднюю ночь сбито более 20 воздушных объектов, запущенных Россией.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) в ночь на 1 января.
Как сообщили в администрации, по предварительной информации над столицей было сбито около 20 воздушных целей.
Впоследствии в КГВА сообщили, что уничтожено 23 воздушные цели.
В то же время в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.
В результате российской атаки пока пострадавших нет, говорится в сообщении.
При этом отмечается, что данные о вражеской атаке уточняются.
В КГВА призвали находиться в укрытиях, поскольку воздушная тревога все еще продолжается.
Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.
Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.
Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что оккупанты начали атаку дронами по территории области. Новые взрывы прозвучали также и в украинской столице.
Фото: КМВА