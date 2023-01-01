Январь, 01 в 18:51

Враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 января.

Так, в Первомайске Луганской области россияне развернули “полевой госпиталь” в помещении местной школы. Там лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск.

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— Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК Вагнер, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, во временно оккупированном Крыму продолжаются меры по мобилизации.

Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву в 2023 году.

За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.