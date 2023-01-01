Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Лечат наемников из ЧВК Вагнер: оккупанты развернули госпиталь в роддоме в Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
польовий шпиталь_польовий госпіталь
Фото: Depositphotos

Враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 января.

Так, в Первомайске Луганской области россияне развернули “полевой госпиталь” в помещении местной школы. Там лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск.

Сейчас смотрят

—  Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК Вагнер, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, во временно оккупированном Крыму продолжаются меры по мобилизации.

Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву в 2023 году.

За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Читайте
За границей прошли обучение более 20 тыс. военных ВСУ — Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка