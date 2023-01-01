Январь, 01 в 13:20

За прошедшие сутки, 31 декабря, подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также Силы обороны остановили наступление российского врага у Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы Донецкой области.

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За прошедшие сутки армия РФ нанесла 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 31 декабря от вражеских обстрелов погибли два человека, еще 50 получили ранения.

В частности:

Днепропетровская область — 1 раненый

Донецкая область — 1 раненый

Запорожская область – 5 раненых

Николаевская область – 6 раненых

Харьковская область — 1 раненый

Херсонская область – 1 погибший, 4 раненых

Хмельницкая область – 10 раненых

Киев – 1 погибший, 22 раненых

Ранее сообщалось, что вечером 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников. А в ночное время до 04:00 сбили еще 32 дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Напомним, что война в Украине идет уже 312-й день.

Источник: Генштаб, Кирилл Тимошенко