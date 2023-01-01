За прошлые сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в девяти населенных пунктах
За прошедшие сутки, 31 декабря, подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Также Силы обороны остановили наступление российского врага у Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы Донецкой области.
За прошедшие сутки армия РФ нанесла 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 31 декабря от вражеских обстрелов погибли два человека, еще 50 получили ранения.
В частности:
- Днепропетровская область — 1 раненый
- Донецкая область — 1 раненый
- Запорожская область – 5 раненых
- Николаевская область – 6 раненых
- Харьковская область — 1 раненый
- Херсонская область – 1 погибший, 4 раненых
- Хмельницкая область – 10 раненых
- Киев – 1 погибший, 22 раненых
Ранее сообщалось, что вечером 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников. А в ночное время до 04:00 сбили еще 32 дрона-камикадзе Shahed-131/136.
Напомним, что война в Украине идет уже 312-й день.
Источник: Генштаб, Кирилл Тимошенко