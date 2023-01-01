Январь, 01 в 3:56

Ежегодно многие украинцы ждут новогоднее обращение президента, но особенным это обращение должно было бы быть в 2022 году, поскольку в стране продолжается полномасштабная война, начатая Россией.

В этом году президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении пытался искренне поблагодарить каждого украинца: от смелых воинов из ВСУ до детей, которые еще только учатся ходить.

Более того, украинский лидер пытался отблагодарить каждый регион Украины, как тем, которые заслужили статус города-героя, как и тем, что с 2014 года находятся в полной или частичной оккупации.

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В ответ на это украинцы в соцсетях активно начали комментировать новогоднее обращение.

Как украинцы отреагировали на новогоднее поздравление президента Зеленского — в материале на Фактах ICTV.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после поздравления пообещал, что в 2023 году украинцы вместе “порвут” Россию.

Пишаюсь ????????. Пишаюсь Президентом ????????. Пишаюсь ЗСУ. Пишаюсь народом ????????. В 2023 ми разом їх всіх порвемо. Слава Україні. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 31, 2022

Украинский фотограф Дмитрий Казацкий с позывным Орест, чьи фотографии с Азовстали увидел весь мир, а сам он был в российском плену, назвал поздравление президента лучшим.

Вважаю це було найкраще привітання президента України! — Орест (@kztsky) December 31, 2022

Другие пишут, что плакали во время поздравления Зеленского.

Шампанське зі смаком сліз ???? — Nataliia (@lzruuu) December 31, 2022

так, в мене шмарклей ще ніколи не було від привітань. — Jesuis Jednička (@chybnej) December 31, 2022

До сліз — Мольфар твого настрою (@AFulytka) December 31, 2022

Украинский блогер под псевдонимом Mason Lemberg тоже похвалил эмоциональную составляющую в обращении главы государства.

Другой блогер под именем Сергей Наумович считает, что новогоднее обращение во время войны ждали почти все украинцы.

Пресс-секретарь Черкасской областной полиции Зоя Вовк в личном блоге обратила внимание на свой сердечный ритм во время обращения украинского лидера.



Генеральный директор “Мистецького арсенала” Олеся Островская успела разобрать поздравление президента на цитаты.

Напомним, сначала вечером Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом и заявили, что в 2023 году Украину ждет победа.

Впоследствии украинский лидер выпустил отдельное и основное поздравление с Новым годом, где заявил, что 2022 год изменил каждого украинца и ранил прямо в сердце.