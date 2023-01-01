Шампанское со вкусом слез: как украинцы отреагировали на поздравление президента с Новым годом
Ежегодно многие украинцы ждут новогоднее обращение президента, но особенным это обращение должно было бы быть в 2022 году, поскольку в стране продолжается полномасштабная война, начатая Россией.
В этом году президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении пытался искренне поблагодарить каждого украинца: от смелых воинов из ВСУ до детей, которые еще только учатся ходить.
Более того, украинский лидер пытался отблагодарить каждый регион Украины, как тем, которые заслужили статус города-героя, как и тем, что с 2014 года находятся в полной или частичной оккупации.
В ответ на это украинцы в соцсетях активно начали комментировать новогоднее обращение.
Как украинцы отреагировали на новогоднее поздравление президента Зеленского — в материале на Фактах ICTV.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после поздравления пообещал, что в 2023 году украинцы вместе “порвут” Россию.
Пишаюсь ????????.
Пишаюсь Президентом ????????.
Пишаюсь ЗСУ.
Пишаюсь народом ????????.
В 2023 ми разом їх всіх порвемо.
Слава Україні.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 31, 2022
Украинский фотограф Дмитрий Казацкий с позывным Орест, чьи фотографии с Азовстали увидел весь мир, а сам он был в российском плену, назвал поздравление президента лучшим.
Вважаю це було найкраще привітання президента України!
— Орест (@kztsky) December 31, 2022
Другие пишут, что плакали во время поздравления Зеленского.
Шампанське зі смаком сліз ????
— Nataliia (@lzruuu) December 31, 2022
так, в мене шмарклей ще ніколи не було від привітань.
— Jesuis Jednička (@chybnej) December 31, 2022
До сліз
— Мольфар твого настрою (@AFulytka) December 31, 2022
Украинский блогер под псевдонимом Mason Lemberg тоже похвалил эмоциональную составляющую в обращении главы государства.
Другой блогер под именем Сергей Наумович считает, что новогоднее обращение во время войны ждали почти все украинцы.
Пресс-секретарь Черкасской областной полиции Зоя Вовк в личном блоге обратила внимание на свой сердечный ритм во время обращения украинского лидера.
Генеральный директор “Мистецького арсенала” Олеся Островская успела разобрать поздравление президента на цитаты.
Напомним, сначала вечером Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом и заявили, что в 2023 году Украину ждет победа.
Впоследствии украинский лидер выпустил отдельное и основное поздравление с Новым годом, где заявил, что 2022 год изменил каждого украинца и ранил прямо в сердце.