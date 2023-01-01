Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За границей прошли обучение более 20 тыс. военных ВСУ — Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В течение 2022 года благодаря государствам-партнерам подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится в Польше, Чехии, Словакии, в также в США и Германии.

— Кроме того, продолжается подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, которые поступают в рамках технической помощи. За год подготовлено почти 10 тыс. в 17 странах, — уточнил Громов.

Он отметил, что за рубежом также проводится подготовка таких узких специалистов, как саперы, боевые медики, авиационные и артиллерийские наводчики, водолазы, разведчики и тому подобное.

Сейчас смотрят
Читайте
Минобороны Британии показало, как проходили учения украинских военных зимой

В декабре США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы провести совместные маневры и всевоенные боевые действия.

В рамках программы обучение будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января.

Источник: Укринформ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка