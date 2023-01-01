За границей прошли обучение более 20 тыс. военных ВСУ — Генштаб
В течение 2022 года благодаря государствам-партнерам подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
По его словам, подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится в Польше, Чехии, Словакии, в также в США и Германии.
— Кроме того, продолжается подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, которые поступают в рамках технической помощи. За год подготовлено почти 10 тыс. в 17 странах, — уточнил Громов.
Он отметил, что за рубежом также проводится подготовка таких узких специалистов, как саперы, боевые медики, авиационные и артиллерийские наводчики, водолазы, разведчики и тому подобное.
В декабре США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы провести совместные маневры и всевоенные боевые действия.
В рамках программы обучение будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января.