За границей прошли обучение более 20 тыс. военных ВСУ — Генштаб

Январь, 01 в 18:01

В течение 2022 года благодаря государствам-партнерам подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится в Польше, Чехии, Словакии, в также в США и Германии.

— Кроме того, продолжается подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, которые поступают в рамках технической помощи. За год подготовлено почти 10 тыс. в 17 странах, — уточнил Громов.

Он отметил, что за рубежом также проводится подготовка таких узких специалистов, как саперы, боевые медики, авиационные и артиллерийские наводчики, водолазы, разведчики и тому подобное.

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В декабре США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы провести совместные маневры и всевоенные боевые действия.

В рамках программы обучение будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января.