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Факты / Україна

Карта боевых действий на 02.01.2023 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Потери РФ в войне на 02.01.2023

  • личного состава – около 107 440 (+720) человек,
  • танков ‒ 3031 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,
  • РСЗО – 423 ед,
  • средств ПВО ‒ 213 ед,
  • самолетов – 283 ед,
  • вертолетов – 269 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4725 (+5) ед,
  • специальной техники – 181.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Напомним, что война в Украине длится уже 313 сутки.

Источник: Генштаб ВСУ
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