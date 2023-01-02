Карта боевых действий на 02.01.2023 – ситуация на фронте
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.
Потери РФ в войне на 02.01.2023
- личного состава – около 107 440 (+720) человек,
- танков ‒ 3031 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,
- РСЗО – 423 ед,
- средств ПВО ‒ 213 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 269 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед,
- крылатых ракет ‒ 723 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4725 (+5) ед,
- специальной техники – 181.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Напомним, что война в Украине длится уже 313 сутки.