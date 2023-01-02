Январь, 02 в 9:23

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Потери РФ в войне на 02.01.2023

личного состава – около 107 440 (+720) человек,

танков ‒ 3031 ед,

боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,

РСЗО – 423 ед,

средств ПВО ‒ 213 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 269 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4725 (+5) ед,

специальной техники – 181.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Напомним, что война в Украине длится уже 313 сутки.