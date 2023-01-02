Январь, 02 в 14:07

Украинский защитник, активист Евромайдана, казак Четвертой сотни Самообороны Майдана Михаил Гаврилюк опроверг информацию о собственной гибели. Соответствующий пост он опубликовал на странице Facebook.

– Спешу утешить тех, кто расстроился, и разочаровать тех, кто обрадовался. Я живой. Не дождутся. Благодарю за беспокойство всех, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, нужно сделать выводы о нашей информационной гигиене, – написал он.

Гаврилюк добавил, что потери все же есть – погиб его побратим еще со времен АТО, из батальона Золотые Ворота.

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Отметим, что информацию о якобы смерти Михаила Гаврилюка распространили Telegram-каналы, блоггеры, СМИ и некоторые публичные лица, среди которых бывший народный депутат Игорь Мосийчук, который вскоре удалил свое сообщение из соцсетей.

Насчет того, что с Михаилом Гаврилюком все хорошо, написала пост и его жена – Ярина.

Напомним, Михаил Гаврилюк – народный депутат Украины VIII созыва от партии Народный фронт. Стал известен после скандального любительского видео пыток, совершенных представителями спецподразделения Ягуар.

Фото: Михайло Гаврилюк