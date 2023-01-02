В Генштабе рассказали детали ударов по базам оккупантов в Запорожской области 31 декабря
Фото: Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых захватчиков, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага.
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Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения сил и средств захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.