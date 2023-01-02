Январь, 02 в 10:09

На некоторых станциях киевского метро из-за перепадов напряжения не работают турникеты.

Об этом сообщили в КМВА.

Из-за перепадов напряжения произошел технический сбой в работе автоматики. Сейчас специалисты работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

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Станции Героев Днепра, Почайная, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Сырец, Дворец Спорта, Кловская, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки, Харьковская работают в обычном режиме.

Напомним, что ночью, 2 января, во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушные цели. Есть повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

Фото: Киевский метрополитен