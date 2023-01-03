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Факты / Україна

В Воздушных силах объяснили значение ударов по базе оккупантов в Макеевке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Юрій Ігнат

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал удары ВСУ по расположению оккупантов в Макеевке.

Он акцентировал, что погибшие российские военные уже не пополнят определенные подразделения и от них уже не пострадают украинские защитники.

— Они (оккупанты, — Ред.) не пополнят определенные подразделения, не станут тем пушечным мясом. От этого не пострадают наши защитники на разных направления. Безусловно, это хорошие новости и побольше бы таких новостей, — заявил он в эфире FREEДОМ.

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Игнат также подчеркнул, чтобы таких новостей было больше, Украине необходимо оружие от западных партнеров.

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— Западное оружие помогает нам не только стоять за нашу независимость, сохранять нашу территорию, охранять наше небо, но это и гуманное высокоточное оружие. От него не будут сильно страдать мирные граждане, потому что мы не Россия, мы не будем бомбить по мирным городам, как это делала Россия в Сирии, в Мариуполе, в других украинских городах, — отметил спикер.

Фото: Факты ICTV

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