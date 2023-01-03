Военное руководство стран НАТО соберется в Брюсселе — обсудят войну в Украине

Январь, 02 в 22:22

18-19 января в очном формате в Брюсселе, Бельгии соберется Высший военный орган НАТО, Военный комитет.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Отмечается, что в заседании примут участие 32 начальника штабов обороны, которые обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для НАТО.

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— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы представить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом, — говорится в сообщении.

Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил по трансформации генерал Филипп Лавинь возглавит второе заседание, основное внимание на котором будет уделено ситуации в Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил.

— На заключительном заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО, — отмечается в сообщении.

Также запланирована встреча начальников штабов стран НАТО с оперативными партнерами по силам в Косово (KFOR) — Австрией, Арменией, Ирландией, Молдовой, Украиной, Финляндией, Швейцарией, Швецией.