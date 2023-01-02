Январь, 02 в 9:55

Снова более 700 ликвидированных оккупантов: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

За прошедшие сутки, 1 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 700 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сейчас смотрят Другие потери РФ в войне на 02.01.2023: личного состава – около 107 440 (+720) человек,

танков ‒ 3031 ед,

боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,

РСЗО – 423 ед,

средств ПВО ‒ 213 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 269 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4725 (+5) ед,

специальной техники – 181. Ранее сообщалось, что ночью, 2 января, наша ПВО сбила 41 вражеский дрон и одну ракету Х-59.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter