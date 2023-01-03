Из-за задержек со стороны РФ в Босфоре снова растет очередь судов в украинские порты

Январь, 03 в 13:09

Администрация морских портов Украины сообщает, что из-за задержек со стороны российской стороны растет очередь из судов, ожидающих прохождения инспекции в Босфоре для движения в и из украинских портов.

По словам руководителя ведомства Алексея Вострикова, благодаря электронной очереди сократили планирование входа и выхода судов из портов Большой Одессы. Однако остается проблемным прохождение Босфора из-за умышленных задержек и проверок российской стороной.

– Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе “зернового коридора” есть деструктивная позиция РФ. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24-30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем только 3,5 судов на вход и 3 – на выход, – рассказал он.

Руководитель добавил, что в прошлом месяце мы уже видели очередь в Босфоре из более чем 150 судов, которые простаивали на месте более 30 суток.

Сейчас смотрят

– Тогда решали эту проблему совместно с ООН и Турцией. Сегодня такая тенденция повторяется, – сказал он.

Востриков сообщил, что по состоянию на 2 января очередь уже составляла 96 судов. Если ситуация не изменится – она будет только расти.

Между тем порты принимают 50% тех судов, которые могли бы быть приняты.

Ранее Россия угрожала выйти из Черноморской зерновой инициативы и заявляла о приостановке своего участия. Однако, в конечном итоге, она передумала и вернулась к зерновому соглашению.

Источник: АМПУ

Фото: ВМС