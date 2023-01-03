Из-за задержек со стороны РФ в Босфоре снова растет очередь судов в украинские порты
Администрация морских портов Украины сообщает, что из-за задержек со стороны российской стороны растет очередь из судов, ожидающих прохождения инспекции в Босфоре для движения в и из украинских портов.
По словам руководителя ведомства Алексея Вострикова, благодаря электронной очереди сократили планирование входа и выхода судов из портов Большой Одессы. Однако остается проблемным прохождение Босфора из-за умышленных задержек и проверок российской стороной.
– Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе “зернового коридора” есть деструктивная позиция РФ. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24-30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем только 3,5 судов на вход и 3 – на выход, – рассказал он.
Руководитель добавил, что в прошлом месяце мы уже видели очередь в Босфоре из более чем 150 судов, которые простаивали на месте более 30 суток.
– Тогда решали эту проблему совместно с ООН и Турцией. Сегодня такая тенденция повторяется, – сказал он.
Востриков сообщил, что по состоянию на 2 января очередь уже составляла 96 судов. Если ситуация не изменится – она будет только расти.
Между тем порты принимают 50% тех судов, которые могли бы быть приняты.
Ранее Россия угрожала выйти из Черноморской зерновой инициативы и заявляла о приостановке своего участия. Однако, в конечном итоге, она передумала и вернулась к зерновому соглашению.
Источник: АМПУ
Фото: ВМС