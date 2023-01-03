Январь, 03 в 6:12

Российские оккупанты продолжали предпринимать безуспешные попытки улучшить свои позиции к северо-западу от Сватово после тактической паузы.

Карта боевых действий в Украине на 03.01.2023

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елиное Черниговской области; Волфин, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; а также Стрелечье, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной артиллерии оккупанты били в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстреливал Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты избивали в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

Потери РФ в войне на 03.01.2023:

личного состава – около 108190 (+750) человек ликвидировано,

танков ‒ 3036 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,

РСЗО – 424 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 214 (+1) ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей / катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4735 (+10) ед,

специальной техники – 181 ед.

Напомним, что война в Украине длится уже 314 дней.

Источник: ISW, Генштаб