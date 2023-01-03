Январь, 03 в 14:58

В Минобороны считают, что сложно оценить возможности российских войск для наступления на Бахмутском направлении, поскольку оккупанты имеют огромный человеческий ресурс.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя данные британской разведки об ослаблении возможностей российских сил под Бахмутом.

– Сложно делать однозначный прогноз, потому что россияне сегодня подключают и частные армии. Есть информация, что там уже не только ЧВК Вагнера находится, но и другие подразделения. То есть мы должны понимать, что захватчики имеют огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются привлекать как на регулярной основе, так и в частных армиях, — сказала Маляр.

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– Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запасов, чтобы вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении, — подчеркнула она.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что не стоит недооценивать ресурс России как государства в целом.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что частота атак российских войск под Бахмутом снизилась, поскольку ВСУ получили подкрепление. В ведомстве отмечали, что, скорее всего, в ближайшее время РФ не добьется успеха на этом направлении.

Источник: телемарафон