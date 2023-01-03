Январь, 03 в 7:59

Войска РФ заблокировали временно оккупированное село Половинкино Луганской области и проводят там фильтрационные мероприятия. Захватчики обвиняют местных в сотрудничестве с ВСУ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечено, что село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям российских войск.

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В результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. Оккупанты применяют к населению принцип коллективной ответственности.

— При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что на ВОТ почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не “освободители”. Соответственно такие меры не принесут результата, — отмечают в Центре.

Ранее ВСУ штурмом освободили от российских захватчиков поселок Новоселовское (Сватовский район Луганской области).

Источник: Центр национального сопротивления