Окружили село и обвиняют в помощи ВСУ. В Луганской области оккупанты репрессировали 30 человек — ЦНС
Войска РФ заблокировали временно оккупированное село Половинкино Луганской области и проводят там фильтрационные мероприятия. Захватчики обвиняют местных в сотрудничестве с ВСУ.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Отмечено, что село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям российских войск.
В результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. Оккупанты применяют к населению принцип коллективной ответственности.
— При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что на ВОТ почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не “освободители”. Соответственно такие меры не принесут результата, — отмечают в Центре.
Ранее ВСУ штурмом освободили от российских захватчиков поселок Новоселовское (Сватовский район Луганской области).
Источник: Центр национального сопротивления