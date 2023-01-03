Январь, 03 в 8:18

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике. С 24 февраля украинские защитники уничтожили уже 108 190 оккупантов, из которых 750 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 3 января.

Среди уничтоженной техники врага — пять танков, семь боевых бронированных машин, шесть артсистем, вертолет и три беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 3 января:

личный состав — около 108 190 (+750) человек ликвидировано;

танки — 3 036 (+5);

боевые бронированные машины — 6 100 (+7);

артиллерийские системы — 2 033 (+6);

РСЗВ — 424 (+1);

средства ПВО — 214 (+1);

самолеты — 283;

вертолеты — 270 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 839 (+3);

крылатые ракеты — 723;

корабли/катера — 16;

автомобильная техника и автоцистерны — 4 735 (+10);

специальная техника — 181.

По данным Генштаба, накануне Нового года, 31 декабря, украинские военные нанесли мощный огневой удар по району скопления живой силы и техники оккупантов в районе села Чулаковка на Херсонщине.

Потери россиян превысили 500 человек убитыми и ранеными.