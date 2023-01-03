Пять танков, вертолет и 750 убитых оккупантов — потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике. С 24 февраля украинские защитники уничтожили уже 108 190 оккупантов, из которых 750 — за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 3 января.
Среди уничтоженной техники врага — пять танков, семь боевых бронированных машин, шесть артсистем, вертолет и три беспилотника.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 3 января:
- личный состав — около 108 190 (+750) человек ликвидировано;
- танки — 3 036 (+5);
- боевые бронированные машины — 6 100 (+7);
- артиллерийские системы — 2 033 (+6);
- РСЗВ — 424 (+1);
- средства ПВО — 214 (+1);
- самолеты — 283;
- вертолеты — 270 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 839 (+3);
- крылатые ракеты — 723;
- корабли/катера — 16;
- автомобильная техника и автоцистерны — 4 735 (+10);
- специальная техника — 181.
По данным Генштаба, накануне Нового года, 31 декабря, украинские военные нанесли мощный огневой удар по району скопления живой силы и техники оккупантов в районе села Чулаковка на Херсонщине.
Потери россиян превысили 500 человек убитыми и ранеными.