Январь, 03 в 6:52

Разрушительный удар системой HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря повлек резкую критику российского военного руководства в информационном пространстве.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате удара по пункту сосредоточения живой силы и военной техники врага было уничтожено до 10 единиц техники.

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Департамент стратегических коммуникаций ВСУ заявил 1 января, что в результате удара ликвидировано 400 мобилизованных россиян и 300 получили ранения.

Минобороны России признало нанесение удара Украиной, заявив, что четыре из шести ракет убили 63 российских военнослужащих. А вот некоторые российские источники утверждали, что в здании училища в момент удара находилось 600 военнослужащих мобилизационного полка.

Другие военные блогеры говорят, что убитых около 110 человек и более 100 человек получили ранения.

По данным ISW, именно расплывчатый комментарий последствий удара со стороны минобороны РФ вызвал критику в адрес военного командования. Например, блогеры пишут, что российское командование упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих в одном месте.

Бывший российский офицер заявил, что россияне хранили боеприпасы в подвале ПТУ, что позволило нанести сокрушительный удар.

Аналитики отмечают, что минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность на марионеток из террористической “ДНР”. А те заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследить сигналы и четко определить координаты для атаки.

В Институте изучения войны считают, что подобные военные неудачи России все более негативно будут сказываться на усилиях Путина успокоить провоенно настроенное население и сохранить доминирующий нарратив российской пропаганды.

Путин уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывает его авторитет как военного лидера, считают аналитики.