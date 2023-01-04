Россия – прошлое для Европы, а Украина – будущее: Подоляк о значении проведения саммита Украина-ЕС в Киеве

Январь, 03 в 22:18

Проведение саммита Украина-ЕС, запланированного на 3 февраля в Киеве, четко демонстрирует, что Россия для Европы уже в прошлом, а Украина – это европейское настоящее и будущее.

Такую уверенность в эфире Єдиних новин высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Очень символично, что саммит Украина-ЕС пройдет именно в Киеве. Каждым таким конкретным логистическим шагом Европа подчеркивает, что она находится с Украиной с принципиальных позиций и будет до конца, — заявил Подоляк.

Он отметил, что тем самым в ЕС подчеркивают, что так называемая “эпоха российскости”, которая, по его словам, началась в Европе со второй половины 1990-х годов, закончилась с началом войны в Украине.

Сейчас смотрят

— Этот саммит четко свидетельствует, что Россия – это уже прошлое для Европы, а Украина – это настоящее и будущее для Европы. И все будет делаться для того, чтобы Украина как можно быстрее была интегрирована в Европу: и финансово, и экономически, и с точки зрения трансграничности, и военной солидарности, — сказал он.

По словам Подоляка, это сигнал ЕС России о том, что “забудьте, пожалуйста, о каких-то возможностях финализировать войну на своих условиях”.