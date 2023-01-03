Январь, 03 в 16:38

Российские оккупационные войска с наступлением морозов могут активизировать использование боевой техники на фронте. Но эту инициативу могут перехватить и украинские военные.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

— Сейчас по динамике потерь мы видим, что сейчас резкая амплитуда роста в живой силе и минимально в технике. Потому что не могут они по такой вязкой почве использовать ее. Когда ударят морозы и подмерзнет почва, у обеих сторон появится возможность использования ударной техники, — сказал он.

Он говорит об использовании танков, БМП и БТР, но это зависит от промерзания почвы.

Сейчас смотрят

— И здесь кто как воспользуется инициативой. Конечно, наши командующие показывали предыдущие разы, что мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий, и я верю, что на этот раз будет так же, — добавил военный.

Напомним, в Минобороны Украины опровергли несостоятельность РФ наступать на Бахмут.