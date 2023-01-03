Сухопутный коридор РФ в Крым не безопасен благодаря ударам ВСУ – ГУР

Январь, 03 в 16:22

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщает, что Украина будет наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории.

По его словам, сейчас россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

– В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, а также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине, – подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что зарубежные партнеры Украины поставляют нам новые образцы вооружения, благодаря чему так называемый сухопутный коридор россиян в АР Крым не безопасен.

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– Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории, – предупредил Черняк.

Он добавил, что захватчики стягивают новые воинские части на север Крыма, а также продолжают строить оборонительные сооружения на севере оккупированного полуострова и временно оккупированной части Херсонщины.