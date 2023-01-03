Январь, 03 в 12:50

В ближайшее время создать аналог Железного купола над территорией Украины не удастся, ведь это требует огромных государственных и человеческих ресурсов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

– В ближайшие годы мы не создадим купол над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что расставить системы ПВО по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты нашего государства просто невозможно. Это действительно огромное количество техники, это чрезвычайно дорого, на это нужны огромные государственные и человеческие ресурсы, — сказал он.

Игнат отметил, что системы ПВО в других странах, в частности в США и Европе – это перекрытие определенных направлений, определенных объектов. Другую часть противовоздушной обороны выполняют истребители – многоцелевые самолеты, которые являются частью противовоздушной обороны. Таким образом самолеты, которые могут быстро вылететь из аэродромов и перехватить ракету, дрон или самолет, действуют оперативно, быстро и максимально эффективно.

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Представитель Воздушных сил отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы получить самолеты F-16 определенной модификации, которые смогут выполнять задачи по прикрытию воздушного пространства.

Ранее Юрий Игнат заявил, что продолжительность атак РФ иранскими дронами зависит от поставок, а еще от оценки врагом эффективности таких ударов, поскольку за две ночи 1 и 2 января Силы противовоздушной обороны уничтожили все 84 запущенных Shahed-131/136.

Источник: телемарафон