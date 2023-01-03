В Верховной Раде в 2023 году ожидают старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Январь, 03 в 18:31

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ожидает в 2023 году старт переговоров о вступлении Украины в ЕС.

— Украинский парламент выполнил свою часть рекомендаций Европейской комиссии. Поэтому теперь мы ожидаем отчет Еврокомиссии о выполнении Украиной этих семи рекомендаций и старте переговоров о членстве в Европейском Союзе, — написал он в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что для начала переговоров Украине понадобится консенсус всех 27 государств-членов ЕС, как это было со статусом кандидата.

— Надеюсь на положительное решение и в 2023 году, — отметил спикер.

Он напомнил, что в этом году председательствуют в Совете ЕС Швеция и Испания.

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Напомним, что Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в 2022 году.

При этом Еврокомиссия весной 2023 года предварительно оценит прогресс Украины в выполнении перечня из семи рекомендаций, необходимых для старта переговоров о членстве в Евросоюзе.