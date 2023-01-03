С февраля вглубь страны эвакуировали 52 предприятия Луганщины
Из Луганской области по государственной программе релокации предприятий 52 субъекта хозяйствования с 24 февраля были перемещены вглубь страны.
В Луганской ОВА отметили, что эти предприятия пытаются адаптироваться к новым условиям или находят новые возможности и направления и для работы.
Больше всего предприятий переместилось в центральную часть Украины:
- в Днепропетровскую область — 16;
- Черкасскою область — 5;
- Винницкою область — 3;
- Кировоградскою область — 3;
- Полтавскую область — 2.
Предприятия из разных отраслей — тяжелое машиностроение, химическая и легкая промышленность, транспортные услуги, оптово-розничная торговля и сфера обслуживания.
Еще 22 компании релоцировались в западную часть Украины:
- в Хмельницкую область — 7;
- Львовскою область — 6;
- Закарпатье — 3;
- Тернопольскою область — 2;
- Ивано-Франковскою область — 2;
- Ривненскою область — 1;
- Буковину — 1.
Эти компании работают в легкой промышленности, производстве ювелирных украшений, хлебобулочной продукции, общественном питании, офтальмологии, а также специализированных услугах по инженерно-техническому сопровождению строительства и реконструкции объектов химической, нефтехимической и нефте- и газоперерабатывающей промышленности.
На юг страны — в Одесскую область — переместилось НПП ТЕЛСИС, специализирующееся на разработке и изготовлении микропроцессорной продукции, в том числе и для железнодорожного транспорта — систем регулирования электропередачи, диагностики электрооборудования, системы поездной связи, противопожарные системы и т.д.
Источник: Луганская ОВА