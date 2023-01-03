Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

С февраля вглубь страны эвакуировали 52 предприятия Луганщины

Евгения Грейс, редактор ленты
Промисловість
Фото: Pixabay

Из Луганской области по государственной программе релокации предприятий 52 субъекта хозяйствования с 24 февраля были перемещены вглубь страны.

В Луганской ОВА отметили, что эти предприятия пытаются адаптироваться к новым условиям или находят новые возможности и направления и для работы.

Больше всего предприятий переместилось в центральную часть Украины:

Сейчас смотрят
  • в Днепропетровскую область — 16;
  • Черкасскою область — 5;
  • Винницкою область — 3;
  • Кировоградскою область — 3;
  • Полтавскую область — 2.

Предприятия из разных отраслей — тяжелое машиностроение, химическая и легкая промышленность, транспортные услуги, оптово-розничная торговля и сфера обслуживания.

Еще 22 компании релоцировались в западную часть Украины:

  • в Хмельницкую область — 7;
  • Львовскою область — 6;
  • Закарпатье — 3;
  • Тернопольскою область — 2;
  • Ивано-Франковскою область — 2;
  • Ривненскою область — 1;
  • Буковину — 1.

Эти компании работают в легкой промышленности, производстве ювелирных украшений, хлебобулочной продукции, общественном питании, офтальмологии, а также специализированных услугах по инженерно-техническому сопровождению строительства и реконструкции объектов химической, нефтехимической и нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

На юг страны — в Одесскую область — переместилось НПП ТЕЛСИС, специализирующееся на разработке и изготовлении микропроцессорной продукции, в том числе и для железнодорожного транспорта — систем регулирования электропередачи, диагностики электрооборудования, системы поездной связи, противопожарные системы и т.д.

Читайте
Впереди тяжелые бои. Гайдай объяснил, освобождение какого населенного пункта на Луганщине является стратегически важным

Источник: Луганская ОВА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка