Январь, 03 в 12:02

Из Луганской области по государственной программе релокации предприятий 52 субъекта хозяйствования с 24 февраля были перемещены вглубь страны.

В Луганской ОВА отметили, что эти предприятия пытаются адаптироваться к новым условиям или находят новые возможности и направления и для работы.

Больше всего предприятий переместилось в центральную часть Украины:

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в Днепропетровскую область — 16;

Черкасскою область — 5;

Винницкою область — 3;

Кировоградскою область — 3;

Полтавскую область — 2.

Предприятия из разных отраслей — тяжелое машиностроение, химическая и легкая промышленность, транспортные услуги, оптово-розничная торговля и сфера обслуживания.

Еще 22 компании релоцировались в западную часть Украины:

в Хмельницкую область — 7;

Львовскою область — 6;

Закарпатье — 3;

Тернопольскою область — 2;

Ивано-Франковскою область — 2;

Ривненскою область — 1;

Буковину — 1.

Эти компании работают в легкой промышленности, производстве ювелирных украшений, хлебобулочной продукции, общественном питании, офтальмологии, а также специализированных услугах по инженерно-техническому сопровождению строительства и реконструкции объектов химической, нефтехимической и нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

На юг страны — в Одесскую область — переместилось НПП ТЕЛСИС, специализирующееся на разработке и изготовлении микропроцессорной продукции, в том числе и для железнодорожного транспорта — систем регулирования электропередачи, диагностики электрооборудования, системы поездной связи, противопожарные системы и т.д.

Источник: Луганская ОВА