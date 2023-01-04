Январь, 04 в 8:48

С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ достигли 108 910 убитыми. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 4 января.

Также украинские защитники уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть артсистем, одну систему ПВО и три БПЛА противника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 4 января:

личный состав – около 108 910 (+720) человек ликвидировано;

танки ‒ 3038 (+2);

боевые бронированные машины – 6 106 (+6);

артиллерийские системы – 2039 (+6);

РСЗО – 424 (+0);

средства ПВО – 215 (+1);

самолеты – 283;

вертолеты – 270;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);

крылатые ракеты – 723;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4745 (+10);

специальная техника – 181.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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