720 оккупантов, система ПВО и три беспилотника: потери армии РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ достигли 108 910 убитыми. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 4 января.
Также украинские защитники уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть артсистем, одну систему ПВО и три БПЛА противника.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 4 января:
- личный состав – около 108 910 (+720) человек ликвидировано;
- танки ‒ 3038 (+2);
- боевые бронированные машины – 6 106 (+6);
- артиллерийские системы – 2039 (+6);
- РСЗО – 424 (+0);
- средства ПВО – 215 (+1);
- самолеты – 283;
- вертолеты – 270;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);
- крылатые ракеты – 723;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4745 (+10);
- специальная техника – 181.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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