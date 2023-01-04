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Факты / Україна

720 оккупантов, система ПВО и три беспилотника: потери армии РФ за последние сутки

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ достигли 108 910 убитыми. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 4 января.

Также украинские защитники уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть артсистем, одну систему ПВО и три БПЛА противника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 4 января:

  • личный состав – около 108 910 (+720) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 3038 (+2);
  • боевые бронированные машины – 6 106 (+6);
  • артиллерийские системы – 2039 (+6);
  • РСЗО – 424 (+0);
  • средства ПВО – 215 (+1);
  • самолеты – 283;
  • вертолеты – 270;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4745 (+10);
  • специальная техника – 181.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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