Даже окна задрожали: в Севастополе раздались мощные взрывы
Требует проверки
Утром 4 января во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщили местные жители в сети, официального подтверждения пока нет.
По данным пользователей социальных сетей, взрывы были слышны в районах Фруктового и Солдатского.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.