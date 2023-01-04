Январь, 04 в 6:26

Утром 4 января во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщили местные жители в сети, официального подтверждения пока нет.

По данным пользователей социальных сетей, взрывы были слышны в районах Фруктового и Солдатского.

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