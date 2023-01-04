Январь, 04 в 12:11

Прошлый год в Киеве занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881-го, когда начали наблюдения за погодой в столице.

Среднегодовая температура в городе составляла +9,7°С, что на 0,7°С выше климатической нормы.

Девять месяцев года имели положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а три месяца были с отрицательными отклонениями от нее. Особенно отличился февраль, который имел самое теплое отклонение от среднемноголетних показателей — 4,1°С. Среди трех месяцев с отрицательным отклонением определился сентябрь (-2,2°С).

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Холоднее всего в прошлом году было 13 января – минус 14,9°С, жарче всего — 29 июня, когда температура в тени была +34,4°С.

Всего в 2022 году в столице было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне — по четыре.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 560 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно — в ноябре выпало две месячные нормы, а в мае и июне их количество не превысило 57% от средних многолетних показателей.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория