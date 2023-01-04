Январь, 04 в 9:29

Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На месте удара возник пожар, разрушены два складских здания.

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— Взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Работы по ликвидации последствий продолжаются, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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