Оккупанты ударили ракетами по Запорожью, есть раненые
Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки один человек получил ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
На месте удара возник пожар, разрушены два складских здания.
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— Взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Работы по ликвидации последствий продолжаются, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 315-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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