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Факты / Україна

Дворец Украины показал момент прилета российской ракеты 31 декабря

Валентина Чорна, редактор ленты
палац Україна

Во время массированного обстрела 31 декабря прилет российской ракеты повредил здание Национального дворца искусств Украины.

В сети появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент вражеского удара и его последствия.

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Во дворце призвали неравнодушных присоединиться к сбору средств на восстановление здания.

– Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца Украина. Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым. Мы готовы сделать все от нас зависящее для восстановления дворца Украина, но без вашей помощи нам не справиться, — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Вражеские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В результате атаки в столице пострадали 22 человека, погиб пожилой мужчина.

В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и здание Дворца Украины.

В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион Темп. Также в результате атаки повреждены три школы и детсад.

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