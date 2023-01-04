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Факты / Україна

Украина просит ООН отправить миротворцев на ЗАЭС

Анастасия Гевко, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Глава Энергоатома Петр Котин сообщил, что Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции без согласия с Россией.

– Пока нет никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг атомной станции. Мы предлагаем пойти на шаг дальше, – цитирует Котина Bild.

Руководитель добавил, что соответствующее обращение уже направлено в ООН.

Напомним, Украина еще с сентября прошлого года призывает ООН отправить миротворцев на Запорожскую АЭС.

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Однако до сих пор условием было соглашение с Россией о создании безопасной зоны вокруг АЭС.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто.

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Источник: Bild
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