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Факты / Україна

Желтый уровень опасности: на Киевщине 5 января будет бушевать сильный ветер и дождь со снегом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дощ, вітер, ветер, погода
Фото: Pexels

Жителей Киевской области предупреждают об опасных погодных условиях на 5 января.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, завтра утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ожидается I уровень опасности.

– В этот день в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождь ночью с мокрым снегом, — предупреждает Киевская областная военная администрация.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

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Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра необходимо плотно закрывать окна домов. На улице нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, что в Украину после температурных рекордов в начале января идет значительное похолодание.

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