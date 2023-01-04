Январь, 04 в 14:40

Жителей Киевской области предупреждают об опасных погодных условиях на 5 января.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, завтра утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ожидается I уровень опасности.

– В этот день в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождь ночью с мокрым снегом, — предупреждает Киевская областная военная администрация.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Сейчас смотрят

Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра необходимо плотно закрывать окна домов. На улице нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, что в Украину после температурных рекордов в начале января идет значительное похолодание.