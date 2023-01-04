ВСУ сорвали планы РФ, но она не отказалась от посягательств на всю Донетчину — Сырский

Январь, 04 в 14:28

Украинским силам обороны удалось сорвать планы врага по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако Россия не отказалась от стремления захватить всю Донецкую область.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

– Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, — сказал он.

Сырский добавил, что россияне не отказались от своих планов выйти на границы Донецкой области. Ведь наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области.

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— Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а в первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла. Несмотря на то, что наш враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем у нас, — подчеркнул генерал-полковник.

Накануне в Минобороны Великобритании отмечалось, что частота атак российских войск под Бахмутом снизилась. Маловероятно, что в ближайшее время РФ добьется успеха на этом направлении.

Отмечено, что в середине декабря российские военные и наемники ЧВК Вагнера усилили частоту пехотных атак вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

Источник: Military Media Center