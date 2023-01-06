Январь, 05 в 22:12

Украина придерживается стабилизационных отключений света из-за недостатка мощностей в электросетях, поэтому поставки электроэнергии в дома украинцев не являются стабильными, но энергетики пытаются наладить энергоснабжение, чтобы каждый дом имел свет в течение суток.

Из-за российских обстрелов в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

В то же время стабилизационные графики отключения электроэнергии действуют в большинстве областей Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет энергокомпания Киева и облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 6 января 2023 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Регулятор электроэнергии в столице ДТЭК Киевские электросети сообщил, город вернулся к стабилизационным графикам отключения света.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Узнать расписание отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Киевская область

ДТЭК Киевские региональные электросети также отменила экстренные отключения света, поэтому в области введены плановые графики отключения света.

Проверить ситуацию с поставками света по конкретному адресу можно по этой ссылке.

В случае, если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться по этой ссылке.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Харьковоблэнерго также предлагает настроить сообщение об отключении по номеру телефона и лицевому счету, о чем подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Одесская область

После декабрьских атак России по энергосистеме региона, компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Свет есть . Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике;

. Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике; Света нет . Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуем снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Львовская область

Львовоблэнерго придерживается введенных ранее графиков почасовых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графиков отключения света.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Днепропетровская область

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных ранее.

Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго сообщило, что в ночь на 6 января стабилизационных отключений по Запорожской области не запланировано, в то же время почасовые стабилизационные отключения начнутся в 09:00 утра с первой очереди.

Всего в Запорожской области работает три очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — 3 часа.

Узнать адреса, закрепленные за той или иной очередью можно по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго распределяет электроэнергию между четырьмя очередями отключения света.

Посмотреть инфографику отключения света на 6 января можно по этой ссылке.

Перечень адресов Закарпатской области, которые закреплены за очередями, можно посмотреть в конце страницы по этой ссылке.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго обновило стабилизационные графики отключений электроэнергии. Оператор распределения электроэнергии сообщил, что по возможности, отключения света 6 января будут касаться только одной очереди.

Ознакомиться со стабилизационными отключениями света в Полтавской области в январе можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Волынская область

В Волыньоблэнерго сообщили, что 6 января населению области стоит ориентироваться на отключение света согласно графикам с 08:00 утра.

Ознакомиться с графиками отключений электроэнергии можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго на 6 января придерживается графика, который был установлен 2 числа.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго предоставили данные по стабилизационным отключениям света в городе Сумы и области на 6 января.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 6 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на “Графики почасовых отключений (ГПВ)”. Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук распространила графики отключений электроэнергии на 6 января.

В область был доведен неограниченный лимит с 00:00 до 08:00, поэтому в эти часы отключение не будет применяться.

Впрочем в период с 08:00 до 24:00 6 января по графикам будут обесточивать очереди и подочереди.

Узнать время отключения света в той или иной очереди согласно графику можно по этой ссылке.

Посмотреть адреса, закрепленные за той или иной очередью, можно по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Ровенская и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 6 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.