Не только ATACMS: Украина и партнеры обсуждают варианты дальнего поражения РФ – Резников
Министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что ожидает, что дискуссия по ATACMS со временем завершится успешно для Украины, тем временем Киев обсуждает с партнерами и другое решение для дальнего поражения России.
– Дискуссия по ATACMS со временем завершится успешно для нас, как это было с MIM-104 Patriot, а до этого – с FIM-92 Stinger. Говорили, что это совершенно невозможно, сегодня – это все возможно. Мы найдем и другое решение дальнего поражения врага, говорим об этом с партнерами. Но и вопрос ATACMS решится, – подчеркнул министр.
Он добавил, что партнеров беспокоит, чтобы Украина не начала наносить поражение непосредственно по территории РФ.
– Кроме того, все, кто наблюдает со стороны, даже на нашей стороне, мечтают о столе переговоров. Ибо любая война завершается столом переговоров. И понятно, что им хотелось бы ускорить этот процесс, чтобы тратить поменьше ресурсов, – объяснил Резников.
По его словам, их логика ясна – они оставляют хотя бы скудный процент шанса, что россияне скорее согласятся завершить эту войну, как того хочется нашим партнерам.
– Мы тоже хотим завершить эту войну, но на поле боя и нашей победой, – подчеркнул глава Минобороны.