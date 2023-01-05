Январь, 05 в 18:06

Торжествами вокруг фрегата Адмирала Горшкова Россия пытается отвлечь внимание от неудач в войне.

Об этом заявили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, сообщение которых распространило Министерство обороны.

— В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной, Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой “специальной военной операции”. Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, вооруженного ракетами Циркон, церемонию отправки которого лично возглавил президент России Владимир Путин, — говорится в сообщении.

В планах России предусмотрено, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет Циркон.

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В ВМС ВСУ напомнили, что на сегодня 16 кораблей и катеров Черноморского флота РФ уничтожено Вооруженными силами Украины, еще несколько единиц повреждены.

Напомним, в мае 2022 года с российского корабля Адмирал Горшков был осуществлен испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Циркон в Баренцевом море.

Факты ICTV собрали характеристики ракеты Циркон, которую РФ демонстративно испытала.