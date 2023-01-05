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Факты / Україна

Россия обстреляла Берислав, погибла целая семья — Тимошенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия обстреляла Берислав, погибла целая семья — Тимошенко
Фото: Depositphotos

5 января в результате обстрела Россией Берислава Херсонской области погибла целая семья.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что снаряд попал в дом.

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– В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о “рождественском перемирии”, а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем ваши боль и гнев. Военные преступники будут наказаны! – написал он в Telegram.

Напомним, что 5 января глава РПЦ патриарх Кирилл, открыто одобривший полномасштабное вторжение России против Украины, внезапно призвал к “рождественскому перемирию”. В Офисе президента отреагировали на такое предложение, назвав его циничной ловушкой и элементом пропаганды.

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