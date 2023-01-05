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Факты / Україна

Схема на генераторах и аккумуляторах: в Одесской области разоблачили таможенника

Евгения Грейс, редактор ленты
Митниця

В Одесской области таможенник организовал схему нелегального заработка на ввозе генераторов и аккумуляторов.

Государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни погорел на получении $1 200 взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Деньги он получил за беспрепятственное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

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— По такой схеме инспектор зарабатывал систематически. Свои услуги он оценивал от $200 до $1 000 в зависимости от объема партии.

Правоохранители задержали сотрудника таможни непосредственно во время получения очередной части неправомерных средств, — говорится в сообщении.

Сейчас решаются вопросы относительно сообщения мужчине о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митникам
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митникам
Схема на генераторах и аккумуляторах: в Одесской области разоблачили таможенника / 3 фотографии

Досудебное расследование проводило ГБР.

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Фото: Одесская областная прокуратура

Источник: Офис генпрокурора
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