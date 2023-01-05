Схема на генераторах и аккумуляторах: в Одесской области разоблачили таможенника
В Одесской области таможенник организовал схему нелегального заработка на ввозе генераторов и аккумуляторов.
Государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни погорел на получении $1 200 взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Деньги он получил за беспрепятственное оформление партии генераторов и аккумуляторов.
— По такой схеме инспектор зарабатывал систематически. Свои услуги он оценивал от $200 до $1 000 в зависимости от объема партии.
Правоохранители задержали сотрудника таможни непосредственно во время получения очередной части неправомерных средств, — говорится в сообщении.
Сейчас решаются вопросы относительно сообщения мужчине о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Досудебное расследование проводило ГБР.