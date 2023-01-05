Замедление войны зимой не ожидается, а тысячи бойцов обучаются маневрам в Европе — администрация Байдена

Январь, 05 в 13:10

Замедление войны РФ против Украины зимой не ожидается, а тысячи бойцов ВСУ учатся маневрам в Европе.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

По мнению чиновников, украинским военным нужна возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от партнеров даст им преимущество начать бой с врагом и двигаться вперед под огнем.

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Отмечается, что вместо обучения небольших подразделений с определенными системами вооружений союзники выводят тысячи украинских воинов с фронта для овладения комбинированными маневрами в Европе.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует “серьезное” контрнаступление весной.