Замедление войны зимой не ожидается, а тысячи бойцов обучаются маневрам в Европе — администрация Байдена
Фото: Генштаб ВСУ
Замедление войны РФ против Украины зимой не ожидается, а тысячи бойцов ВСУ учатся маневрам в Европе.
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.
По мнению чиновников, украинским военным нужна возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от партнеров даст им преимущество начать бой с врагом и двигаться вперед под огнем.
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Отмечается, что вместо обучения небольших подразделений с определенными системами вооружений союзники выводят тысячи украинских воинов с фронта для овладения комбинированными маневрами в Европе.
Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует “серьезное” контрнаступление весной.