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Факты / Україна

Я был уверен, что Кремль не позволит себе бомбить гражданское население – Резников

Анастасия Гевко, редактор ленты
Я был уверен, что Кремль не позволит себе бомбить гражданское население – Резников
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк признал, что был уверен, что Кремль не позволит себе бомбить гражданское население.

– Особенно – области, граничащие с РФ, как вот Харьковщина, где очень много русскоязычного населения. Мне в голову не вкладывалось, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху или Краматорск и так далее, – рассказал министр.

Он добавил, что не верил и в то, что россияне будут стрелять по Киеву – они ведь рассказывают о том, как ценят Киево-Печерскую лавру.

– Я не верил во все это перед самым вторжением, – подчеркнул Резников.

Он добавил, что главе Кремля докладывали, что украинцы не будут сопротивляться во время нападения, и тот вроде бы ожидал, что его армию будут встречать с цветами – и зачем же тогда обстреливать гражданских.

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– Но это произошло. Я в своих прогнозах ошибся. Поэтому больше прогнозов я делать не хочу. Теперь только факты, аналитика, – резюмировал глава Минобороны.

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