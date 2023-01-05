Январь, 05 в 20:00

Министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк признал, что был уверен, что Кремль не позволит себе бомбить гражданское население.

– Особенно – области, граничащие с РФ, как вот Харьковщина, где очень много русскоязычного населения. Мне в голову не вкладывалось, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху или Краматорск и так далее, – рассказал министр.

Он добавил, что не верил и в то, что россияне будут стрелять по Киеву – они ведь рассказывают о том, как ценят Киево-Печерскую лавру.

– Я не верил во все это перед самым вторжением, – подчеркнул Резников.

Он добавил, что главе Кремля докладывали, что украинцы не будут сопротивляться во время нападения, и тот вроде бы ожидал, что его армию будут встречать с цветами – и зачем же тогда обстреливать гражданских.

Сейчас смотрят