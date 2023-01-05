Январь, 05 в 19:38

Министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, готов ли Запад поставить Украине танки, истребители и ракеты дальнего действия.

– Эта война – это война ресурсов. Россияне используют все свои запасы оружия времен Советского Союза, большое количество людей. Конечно, мы бы не выдержали, как меньшая страна, нашими ресурсами. Но сегодня на нашей стороне ресурсы западного мира, – отметил он.

По его словам, министры обороны других стран сегодня уже ясно говорят, что понимают, что Украина защищает весь цивилизированный мир. Однако проблемы со скоростью утверждения того или иного оружия все еще существуют.

– В понимании власти каждой из стран каждая поставка оружия – это ослабление собственной обороноспособности. И каждый раз местные политики, выступающие за нас, должны убеждать общество и политиков, которые не совсем за нас, что это нужно сделать в интересах их обороноспособности. Чем скорее Украина победит россиян на поле боя, тем меньше рисков, что россияне пойдут с войной на эти страны, – подчеркнул министр.

По его словам, прошлогодний социологический опрос в РФ показал, что подавляющее большинство россиян оптимистично оценивали идею оккупации стран Балтии или Польши.

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– Это полный идиотизм, но они об этом свободно говорят. О восстановлении Берлинской стены и тому подобное. Это реальная угроза… В Мадриде определили, что в ближайшие 10 лет угрозой НАТО является Россия. Сегодня Украина выполняет миссию НАТО, – заявил Резников.

Он пояснил, что дискуссия идет внутри каждой страны – ведь их представители очень прагматично подходят к предоставлению каждого из видов оружия – смотрят, сможет ли Украина обслуживать его, сколько займет обучение, как будет проходить ремонт и так далее.

– Поэтому, когда США предоставили Украине NASAMS – другие страны начали предоставлять снаряды к ним. Все, что мы сегодня получаем, мы получаем после взвешенного подхода с системой логистики, технического обеспечения и после того, как наверху принимают политическое решение, – сообщил министр обороны.