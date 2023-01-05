Залог нашей независимости: Украина будет развивать национальное военное производство – Резников

Январь, 05 в 20:11

Министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что эта война показала, что нам нужно развивать свое национальное военное производство.

– Это тоже залог нашей независимости. Сегодня хорошие партнеры дают, а завтра не будут давать. Поэтому мы должны делать свое все: от пушек – до снарядов, танков, самолетов, дронов, ракет и так далее, – рассказал министр.

Он напомнил, что существует много примеров, когда нам начинают что-то давать, когда видят, что мы это делаем и используем сами.

– Когда мы начали использовать наши беспилотники, которые могут наносить поражение, нам начали давать некоторые ударные дроны партнеры. Так что украинский частный и государственный сектор производства оружия должен развиваться, – отметил Резников.

По его мнению, эта война – вызов и возможности для украинского ВПК. Кроме того, как подчеркивает министр, все, что будет протестировано на войне в Украине, завтра будет носить знак качества номер один на любых рынках.