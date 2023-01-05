Январь, 05 в 17:22

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об отмене НДС и пошлины на импорт беспилотников.

Представление соответствующего документа анонсировал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

— Уже в ближайшие дни мы с коллегами инициируем освобождение от НДС/пошлины ввоза дронов до конца войны. Никакого экономического смысла от наличия таких ограничений сейчас нет, — написал нардеп в своем Telegram-канале.

По его данным, с 24 февраля прошлого года в Украину официально завезли только 657 дронов, за которые уплачены НДС и пошлины. Остальные были завезены в качестве помощи военным и гуманитарной.

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Как объясняла министр экономики Юлия Свириденко, таким образом будет решен вопрос, когда волонтеры имели проблемы с ввозом в Украину обычных гражданских дронов и дронов двойного использования. Правительство для этого приняло постановление №174.

— Никто не будет требовать от них дополнительных документов, в частности — гарантийных писем. Принятие постановления будет способствовать реализации упрощенного порядка ввоза в Украину таких товаров гуманитарной помощи в условиях военного положения, — прокомментировала Свириденко.

Согласно постановлению, пропуск дронов должен осуществляться по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной перевозящим лицом по соответствующей форме.

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Источник: Ярослав Железняк, Юлия Свириденко