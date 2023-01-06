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Факты / Україна

Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Евгения Грейс, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия заняла 15 место в рейтинге сильнейших в мире. Россия до сих пор остается на второй строчке, а лидирует США.

В рейтинге Global Firepower используется более 60 индивидуальных факторов для определения индекса мощи (PwrIndx) определенной страны с категориями, начиная от количества военных подразделений, вложенных денег, логистических возможностей и географического расположения.

Формула подсчета исследователей позволяет меньшим по размерам, но более развитым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми государствами.

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Для этого применяются специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов. 

В рейтинге Global Firepower за 2023 год рассматриваются 145 мировых государств.

Топ-20:

  1. США
  2. Россия
  3. Китай
  4. Индия
  5. Великобритания
  6. Северная Корея
  7. Пакистан
  8. Япония
  9. Франция
  10. Италия
  11. Турция
  12. Бразилия
  13. Индонезия
  14. Египет
  15. Украина
  16. Австралия
  17. Иран
  18. Израиль
  19. Вьетнам
  20. Польша

В 2021 году Украина занимала 25 место. А в начале января 2022-го поднялась до 22-й строчки.

В пятерке самых слабых:

141. Либерия

142. Сомали

143. Молдова

144. Бенин

145. Бутан

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Источник: Global Firepower

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