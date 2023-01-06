Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира
Украинская армия заняла 15 место в рейтинге сильнейших в мире. Россия до сих пор остается на второй строчке, а лидирует США.
В рейтинге Global Firepower используется более 60 индивидуальных факторов для определения индекса мощи (PwrIndx) определенной страны с категориями, начиная от количества военных подразделений, вложенных денег, логистических возможностей и географического расположения.
Формула подсчета исследователей позволяет меньшим по размерам, но более развитым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми государствами.
Для этого применяются специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов.
В рейтинге Global Firepower за 2023 год рассматриваются 145 мировых государств.
Топ-20:
- США
- Россия
- Китай
- Индия
- Великобритания
- Северная Корея
- Пакистан
- Япония
- Франция
- Италия
- Турция
- Бразилия
- Индонезия
- Египет
- Украина
- Австралия
- Иран
- Израиль
- Вьетнам
- Польша
В 2021 году Украина занимала 25 место. А в начале января 2022-го поднялась до 22-й строчки.
В пятерке самых слабых:
141. Либерия
142. Сомали
143. Молдова
144. Бенин
145. Бутан
Источник: Global Firepower