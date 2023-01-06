Январь, 06 в 11:24

Украинская армия заняла 15 место в рейтинге сильнейших в мире. Россия до сих пор остается на второй строчке, а лидирует США.

В рейтинге Global Firepower используется более 60 индивидуальных факторов для определения индекса мощи (PwrIndx) определенной страны с категориями, начиная от количества военных подразделений, вложенных денег, логистических возможностей и географического расположения.

Формула подсчета исследователей позволяет меньшим по размерам, но более развитым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми государствами.

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Для этого применяются специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов.

В рейтинге Global Firepower за 2023 год рассматриваются 145 мировых государств.

Топ-20:

США Россия Китай Индия Великобритания Северная Корея Пакистан Япония Франция Италия Турция Бразилия Индонезия Египет Украина Австралия Иран Израиль Вьетнам Польша

В 2021 году Украина занимала 25 место. А в начале января 2022-го поднялась до 22-й строчки.

В пятерке самых слабых:

141. Либерия

142. Сомали

143. Молдова

144. Бенин

145. Бутан

Источник: Global Firepower