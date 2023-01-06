Январь, 06 в 19:52

Украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области, в результате чего в больницы попали до 100 раненых россиян.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 января.

— Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что сейчас информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

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Ранее украинские военные корреспонденты сообщали, что 5 января по базе российских оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области, где было, по разным оценкам, до 1 тыс. российских военных, был нанесен удар. Некоторые сравнили это с ударом ВСУ по 19-му ПТУ в Макеевке, в результате чего были уничтожены сотни российских захватчиков.

Накануне, 4 января, во временно захваченной Васильевке Запорожской области накрыли комендатуру оккупантов. СМИ писали, что среди российских солдат много потерь.

Фото: Минобороны РФ