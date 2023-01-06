Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 06.01.2023 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 06.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают бои вокруг Бахмута и к западу от Донецка. Также оккупанты продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции в восточном (левобережье) Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 6.01.2023

ISW

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха нет.

Сейчас смотрят

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огнем оказались Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелами Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычне, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Потери РФ в войне на 6 января 2023 года:

  • личного состава – около (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
  • РСЗО – 431 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 215 ед,
  • самолетов – 285 (+1) ед,
  • вертолетов – 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4797 (+38) ед,
  • специальной техники – 182 ед.

Напомним, что 4 января Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 810 российских оккупантов.

Война в Украине длиться уже 317 день. Где идут бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий.

Источник: ISW, Генштаб

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка