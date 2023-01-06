Январь, 06 в 8:09

Российские войска продолжают бои вокруг Бахмута и к западу от Донецка. Также оккупанты продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции в восточном (левобережье) Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 6.01.2023

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха нет.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огнем оказались Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелами Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычне, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Потери РФ в войне на 6 января 2023 года:

личного состава – около (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 3064 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,

РСЗО – 431 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 215 ед,

самолетов – 285 (+1) ед,

вертолетов – 272 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4797 (+38) ед,

специальной техники – 182 ед.

Напомним, что 4 января Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 810 российских оккупантов.

Война в Украине длиться уже 317 день. Где идут бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий.

Источник: ISW, Генштаб